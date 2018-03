Perpetuar o nome de Zé Pedro num jardim da capital. A proposta partiu de um munícipe do Areeiro que, perante o executivo municipal e dezenas de outros lisboetas, pediu à câmara de Lisboa que considerasse dar o nome do guitarrista dos Xutos & Pontapés, que morreu em Novembro, a um jardim da freguesia.

Rudolfo Franco falava na reunião descentralizada do executivo, dedicada à audição dos munícipes das freguesias do Areeiro e de Alvalade, onde sugeriu que fosse atribuído o nome do músico a um jardim que fica próximo da igreja de São João de Deus, junto à Praça de Londres. “É um espaço que não tem nome e tem, inclusive, estátuas alusivas à música”, disse o munícipe, que é também membro do colectivo de moradores Vizinhos do Areeiro. Que sugeriu ainda que, dada a configuração do espaço, este poderia ser usado para acolher um concerto de rock.

Da vereadora da Cultura da autarquia, Catarina Vaz Pinto, ouviu que não é a primeira vez que essa ideia chega ao município. “Na verdade, temos recebido várias propostas, de várias freguesias, e, portanto, estamos neste momento a analisar os vários pedidos”, disse.

O vereador do Ambiente e Estrutura Verde, José Sá Fernandes, fez questão de lembrar que as estátuas de que o munícipe falou são as mesmas que decoravam a fachada do antigo Cinema - Teatro Monumental e foram colocadas nos jardins contíguos à igreja quando o cinema foi demolido na década de 1980.

A sugestão do munícipe mereceu ainda a concordância do vereador com a inscrição do nome do músico na toponímia da cidade: “Para mim, o Zé Pedro é onde quiserem”.

Sobre o mesmo assunto, o vereador do PCP, João Ferreira, lembrou ainda que foi apresentada na Assembleia Municipal de Lisboa, em Dezembro, uma proposta do grupo municipal comunista para a realização, “de um concurso municipal de novas bandas” com o nome do homenageado. Já a câmara de Lisboa ficaria responsável por facultar “o apoio logístico” aos concorrentes. “Esse [festival] não seria desta ou daquela freguesia. Seria da cidade, destinado a novos valores da música portuguesa”, notou João Ferreira.

Areeiro e Marvila ganham novo jardim

Numa reunião em que se falou muito de jardins, desde os nomes a obras, foi anunciado que o Parque Urbano do Vale da Montanha vai ser inaugurado no dia 21 de Março, por ocasião do Dia da Árvore, revelou Sá Fernandes. Será o fim de uma empreitada iniciada já na primavera de 2015.

É um “parque sui generis”, notou o responsável pela pasta do Ambiente e Estrutura Verde, porque abrange duas freguesias – Areeiro e Marvila -, ligando a Avenida Almirante Gago Coutinho (que vai do Areeiro à Rotunda do Relógio) e a Avenida Marechal António de Spínola e é delimitado ainda pelo parque da Bela Vista Sul e a Linha de Cintura Interna.

“Vai ser um ganho de bastantes hectares para a cidade. Lembro que o Vale da Montanha é a segunda linha de água mais importante da cidade”, disse Sá Fernandes.

Trata-se de um terreno com 11 hectares situado na encosta entre o Parque da Bela Vista e as Olaias, na zona oriental de Lisboa. As obras arrancaram ainda em 2015 e a previsão era que o jardim estivesse concluído no final de 2016. Na altura, a autarquia estimou que seriam necessários "cerca de 300 mil euros" para ordenar aquele espaço verde, delimitar de caminhos, plantar árvores e arbustos e colocar bancos de jardim.

“É um parque grande, vai ter um quiosque a funcionar e um bom parque infantil”, sublinhou Sá Fernandes. Este novo espaço verde vai permitir a ligação ao novo Parque Urbano do Casal Vistoso, - este “vai demorar um bocadinho mais de tempo” a ficar concluído, disse Sá Fernandes, - através de uma ponte pedonal e ciclável, com quase 200 metros de comprimento, que foi inaugurada em 2012 e financiada pelas contrapartidas do festival de música Rock in Rio, que se realiza no Parque da Bela Vista de dois em dois anos.

O Parque Urbano do Vale da Montanha insere-se no programa de expansão do Corredor Verde Oriental que, no seu conjunto, terá uma extensão de cerca de 150 hectares, assegurando a ligação das Avenidas Novas à zona ribeirinha em Marvila.

