Um despiste de um pesado de mercadorias em Nisa, distrito de Portalegre, na noite de quarta-feira, levou ao corte do IP2 nos dois sentidos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

"Pelas 21h45 recebemos um alerta para um despiste de um pesado de mercadorias no IP2, na zona do cruzamento da Amieira do Tejo, concelho de Nisa. O despiste levou ao corte do IP2 nos dois sentidos e ainda não sabemos quando será reaberto", disse fonte do CDOS, cerca das 00h15.

Segundo a mesma fonte, o acidente não causou vítimas e estão a decorrer os trabalhos para retirar a viatura do local.

Estiveram no local do acidente 18 operacionais e cinco viaturas das organizações de socorro.

