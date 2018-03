Na informação divulgada hoje, a empresa registou ainda no segundo mês de 2018 um crescimento homólogo de 6% na constituição de empresas, num total de 3615 novas, mais 207 que em igual período de 2017.

PUB

Quanto a insolvências, a empresa notou o aumento do número de acções e um decréscimo conjunto de 18% nas declarações. No acumulado, o número total de acções de insolvência foi de 1291, mais 105 que no período homólogo de 2017.

“Lisboa e o Porto são os distritos com um valor de insolvências mais elevado, 357 (+1,1%) e 267 (+10,3%), respectivamente. Os distritos com uma diminuição mais acentuada são: Horta (redução de 100%), Ponta Delgada (redução de 50%), Viana do Castelo (menos 30,4%), Évora (quebra de 17,6%) e, por último, Faro (diminuição de 12,1%)”, segundo o mesmo texto.

PUB

Os maiores aumentos foram nos distritos de Angra do Heroísmo (aumento de 400%), Guarda (aumento de 100%), Santarém (acréscimo de 45,5%) e Vila Real (mais 42,9%).

Na contabilidade das constituições, registaram-se 3055 novas empresas em Lisboa, o que aumenta o seu peso de 33,4% em 2017 para 34,8% em Fevereiro de 2018. O Porto segue na segunda posição, com 1622 novas empresas e um peso de 18,2% (mais 0,6% que em igual período de 2017).

Os distritos que mais peso perderam em Fevereiro deste ano foram: Aveiro (baixou o seu peso de 4,8% em 2017 para 4,3% em 2018) e Beja (de 1,4% em 2017 para 0,9% em 2018).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por sectores, o de Outros Serviços registou o maior número de constituições, 4160, o que traduz um aumento de 17,9% face a 2017, representando 46,8% do total nacional. A este sector seguem-se os de Hotelaria/Restauração (1003 constituições e um aumento de 14,6%) e Construção e Obras Públicas (947 novas empresas e um crescimento homólogo de 31%).

As descidas mais significativas foram registadas nos sectores de Agricultura, Caça e Pesca (com uma variação negativa de 40,9%) e Electricidade, Gás e Água (decréscimo de 34,8%).

O sector de Comércio a Retalho perdeu 3,5% no número de constituições face a Fevereiro do ano passado, menos 28 para um total de 776 em 2018.

PUB