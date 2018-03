A instituição liderada por Mario Draghi previu uma inflação de 1,4% em 2019 (1,5% na anterior previsão divulgada em Dezembro), mas apontou para um crescimento da economia de 2,4% em 2018 (2,3% em Dezembro).

PUB

As outras previsões até 2020 ficam inalteradas. O BCE continua a apontar para uma inflação de 1,4% em 2018 e de 1,7% em 2020, o que significa uma lenta aproximação em relação ao objectivo de uma inflação ligeiramente abaixo de 2%.

O crescimento da economia deve abrandar para 1,9% em 2019 e 1,7% em 2020, como já tinha sido indicado em Dezembro.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente do BCE, Mario Draghi, assinalou que os riscos para o crescimento estão "essencialmente ligados a factores globais, incluindo o proteccionismo crescente e os desenvolvimentos no mercado de divisas e nos mercados financeiros", num cenário de inquietação quanto a uma eventual guerra comercial entre os Estados Unidos e os seus parceiros.

Na reunião de hoje, o BCE deixou as taxas de juro inalteradas (em mínimos históricos) e confirmou que o seu programa de compra de activos se mantém ao ritmo actual até finais de Setembro.

O Conselho de Governadores presidido por Mario Draghi suprimiu, no entanto, do comunicado final a frase que tem sido repetida após cada reunião desde Dezembro de 2016, indicando que o volume de aquisições do programa, lançado em Março de 2015, pode aumentar se for necessário.

PUB