Mesmo depois da derrota no “clássico”, o Sporting continua em várias frentes e com vários objectivos. Um deles é estar na Liga dos Campeões da próxima época e tem dois caminhos possíveis: um deles é ficar entre os dois primeiros lugares da Liga portuguesa, o outro é ganhar a Liga Europa. E Jorge Jesus não quer deixar que se feche nenhuma destas portas. A via europeia dos “leões” para a Champions passa hoje por Alvalade e pelo jogo da primeira mão dos oitavos-de-final, frente aos checos do Viktoria Plzen, e, pelas palavras de Jorge Jesus, o Sporting irá apresentar a melhor equipa possível.

“Prioridade? As duas”, respondeu o técnico “leonino” quando lhe perguntaram se iria investir mais numa prova e menos na outra. “O primeiro lugar está difícil, o segundo não está tão difícil. Vamos jogar, depois saltamos para Chaves, depois saltamos para a República Checa e nem tempo temos para respirar. O que eu penso é nos jogadores que tenho para o objectivo. Tenho seis jogadores à beira da exclusão [na Liga Europa], mais cinco lesionados. Ainda convoco algum de vocês [jornalistas] para jogar”, gracejou.

De facto, o Sporting mal consegue respirar neste início de mês. Depois do compromisso com os checos, tem uma viagem até Trás-os-Montes, para defrontar o Desp. Chaves na segunda-feira e, na quinta-feira seguinte, tem o jogo da segunda mão, em Plzen. No domingo a seguir, recebe o Rio Ave e, depois, vem a pausa das selecções. Se o Sporting seguir em frente na Liga Europa, volta o carrossel: jogo em Braga a 31 de Março, primeira mão dos “quartos” a 5 de Abril, recepção ao Paços de Ferreira a 8, segunda mão dos “quartos” a 12, jogo no Restelo a 15, recepção ao FC Porto para a Taça a 18.

Este será um jogo em que Jesus continuará a não ter Daniel Podence, Cristiano Piccini, Seydou Doumbia e André Pinto, mas talvez já tenha Bas Dost. O treinador não dá garantias sobre a disponibilidade do holandês, mas sempre vai dizendo que o melhor goleador da equipa já cumpriu um treino limitado. Se Dost não estiver em condições, é provável que avance Rafael Leão para o “onze” inicial (que seria uma estreia) em vez de Fredy Montero — o jovem avançado marcou no Dragão e tem mostrado maior utilidade que o colombiano, regressado a Alvalade no mercado de Inverno.

Mesmo não sendo um nome muito conhecido do futebol europeu, o Viktoria Plzen, líder destacado do campeonato checo, não deve ser menosprezado, alerta o técnico “leonino”. “Não tem um nome muito conhecido mas é um adversário que estudámos bem. Achamos que é mais forte que o Astana. É uma equipa colectivamente bem organizada, o Pavel Vrba é um treinador muito experiente, com muito conhecimento e capacidade. É uma equipa com cultura táctica e esta eliminatória vai ser disputada nos dois jogos”, observou Jesus, não acreditando no treinador checo quando este afirma não conhecer com grande profundidade o Sporting: “Ele conhece muito bem o Sporting e está a fazer bluff.”

Jesus falou ainda de como olha para o seu papel como potenciador de jovens talentos como Rafael Leão, referindo que teria pena de ver sair o atacante já na próxima época: “Dá-me um grande prazer quando tenho jovens poder potencializá-los e serem uma mais-valia desportiva e financeira. Não faço de pedra jogadores, [trabalho] os que têm talento. Se, por exemplo, o Rafael Leão se fosse embora para o ano, teria pena, se calhar vai-se perder.”

