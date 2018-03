Jorge Jesus, treinador do Sporting, na "flash interview" da Sport TV"

"Gostei do resultado e da exibição. Durante a maior parte do tempo o Sporting foi uma equipa segura e que não correu riscos. Marcámos no momento decisivo e fomos uma equipa que não ficou ansiosa. Hoje até podíamos ter ganho por mais."

"A eliminatória está a 60 por cento. Acredito que o Sporting vai fazer golos na República Checa. Não vamos ter o William e o Seba [Coates], mas de certeza que já vou ter Bas Dost, Piccini e André Pinto. O Rafael Leão, não. Todos os jogadores fazem falta. Confiamos em todos, mas se estão todos disponíveis é mais fácil. Em dez dias, o Sporting vai fazer quatro jogos, é muita fruta, mas queremos estar lá"

"O Montero passou por um período difícil, chegou com o campeonato em andamento. Dei-lhe as possibilidades, conversei muito com ele e hoje fez um excelente jogo, não apenas pelos golos que marcou. Fico feliz por ele, porque é um miúdo extraordinário."

"O Fábio Coentrão tem características especiais, é um jogador com muita alma, que vai buscar forças onde não as tem, enquanto outros caem. O Fábio é assim. A continuidade no Sporting não passa por ele, passa pelo Real Madrid. E agora é mais um lateral esquerdo para quem o Fernando Santos pode olhar."

