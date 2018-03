Um homem armado com uma arma branca atacou ao final da tarde desta quarta-feira um "grupo de pessoas" perto de um famoso parque da capital austríaca. A notícia está a ser avançada pela imprensa local e é citada pela Associated Press. De acordo com o jornal austríaco Haute, o episódio aconteceu pelas 17h45, na rua Praterstrab em Viena-Leopoldstadt, perto da estação Nestroyplatz. A agressão provocou pelo menos três feridos graves.

As vítimas são um homem e duas mulheres com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos. De acordo com o porta-voz da polícia local, o atacante encontra-se em fuga.

A motivação do ataque ainda não é conhecida.

As autoridades estão a patrulhar as redondezas e aconselharam toda a gente a ficar em casa. Os transportes também estão a ser desviados desta zona.

