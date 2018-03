O Governo belga tornou gratuitas milhares de pastilhas de iodo para os cidadãos que vivam a menos de 100 quilómetros de uma central nuclear, com o intuito de as proteger na eventualidade de um acidente nuclear. Apesar do longo período de vida das centrais nucleares do país, não existe nenhum “risco específico”, garantiu o ministro do Interior belga, Jan Jambon, ao canal RTBF.

Esta medida, em vigor desde terça-feira, está incluída num plano de segurança nuclear do Governo belga, que antes já tinha adoptado a regra para quem se encontrasse a 20 quilómetros das centrais. “O risco de acidente nuclear na Bélgica é baixo, mas não é inexistente”, lê-se no site belga sobre precauções a ter no caso de um acidente nuclear, disponível em três línguas.

PUB

As pastilhas de iodo são uma das medidas de prevenção em caso de acidente nuclear, já que permitem saturar a tiróide e evitar a fixação do iodo radioactivo, libertado em alguns acidentes nucleares – esta medida já está a ser aplicada noutros países, como o Japão. No entanto, estas pastilhas não oferecem protecção contra quaisquer outros agentes radioactivos, somente o iodo (que pode causar complicações de saúde mais tarde, como o cancro da tiróide). A melhor estratégia em caso de acidente nuclear continua a ser procurar abrigo coberto dentro de um edifício, avisam as autoridades.

PUB

As crianças são um dos grupos mais vulneráveis — “quanto mais jovem se é, mais susceptível aos efeitos do iodo radioactivo se está”, lê-se no site –, assim como as mulheres grávidas e lactantes. Para que seja eficaz, estes comprimidos só devem ser tomados a conselho das autoridades, na altura certa; se tomado devidamente, pode proteger dos efeitos do iodo radioactivo durante pelo menos 24 horas.

Na Bélgica, existem cinco centrais nucleares. As duas mais importantes são os complexos nucleares de Tihange e Doel, que já deviam ter sido encerrados em 2015, mas que foram mantidas em funcionamento até 2025; dois dos reactores destas centrais estiveram fechados durante 21 meses, por questões de segurança. “As autoridades fazem o máximo para garantir a segurança das instalações nucleares. Ainda que o risco seja extremamente baixo, preparamo-nos de forma séria para esta possibilidade”, explicou o ministro do Interior belga, Jan Jambon. Até 2025, o país tenciona deixar de parte a energia nuclear, fechando as suas duas maiores centrais.

Foto A central nuclear de Tihange, uma das maiores da Bélgica JULIEN WARNAND/LUSA

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O estado das centrais nucleares belgas tem gerado alguma preocupação nos países vizinhos, sobretudo na Alemanha, no Luxemburgo e na Holanda. O Governo alemão disponibilizou também milhões de pastilhas de iodo para os cidadãos que vivem perto da fronteira. Há ainda duas outras centrais nucleares a menos de 20 quilómetros da fronteira belga, em França (Chooz) e na Holanda (Borssele).

No que a Portugal diz respeito, o Movimento Ibérico Antinuclear (MIA) pediu ao Governo português, em 2016, que disponibilizasse pastilhas de iodo à população que se encontra na proximidade da central nuclear espanhola de Almaraz – que esteve no ano passado no cerne de uma polémica, depois de ter sido aprovada a construção de um armazém de resíduos nucleares que tinha como objectivo, segundo alguns ambientalistas, prolongar a vida útil da central.

“É imperativo que as autarquias estejam alertas, exijam que se façam exercícios de evacuação e sejam disponibilizadas pastilhas de iodo para as populações”, escreveu o dirigente do movimento, António Eloy, num artigo do PÚBLICO.

PUB