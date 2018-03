As operações para retirar o navio encalhado junto ao Bugio foram retomadas às 4h30 desta quarta-feira, mas até às 7h30 não foi possível retirar o cargueiro de 118 metros de comprimento, disse o porta-voz da Autoridade Marítima, Fernando Pereira da Fonseca.

"Os trabalhos começaram por volta das 4h30 da manhã. Mantém-se a situação [de terça-feira], ou seja, os rebocadores estão junto ao navio a tentar fazer força para desencalhar, mas até há dez minutos [7h30] ainda não tinha sido possível desencalhá-lo. Neste momento, os rebocadores ainda continuam a tentar fazer um puxão para ver se conseguem tirar o navio daquela posição, apesar de a maré continuar a baixar", adiantou, acrescentando que os tripulantes estão todos bem e a colaborar nas manobras.

O navio Betanzos, com bandeira espanhola, está encalhado desde a madrugada de terça-feira junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, ao largo de Lisboa, com dez tripulantes a bordo.

O comandante Fernando Pereira da Fonseca acrescenta que a empresa contratada está a tentar desencalhar o navio com um novo puxão, para o fazer sair do lugar. "As operações ainda não foram suspensas, mas a maré já está a vazar. Temos de ter alguma esperança. Se falhar, vamos ter uma nova oportunidade ao final da tarde, às 17h30, hora da preia-mar", indicou, salientando que o "mar está relativamente calmo", mas as previsões apontam para um agravamento do estado do tempo e do mar na quinta e sexta-feira. "Hoje o estado do mar não será problema, mas estamos a começar a analisar melhor o final do dia de quinta-feira e sexta-feira devido ao agravamento do estado do tempo", salientou.

No local estão quatro rebocadores, um vindo de Setúbal com maior capacidade, uma lancha semirrígida com dois elementos da Polícia Marítima, uma mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos e uma segunda embarcação da Polícia Marítima por questões de segurança.

Uma primeira tentativa para rebocar o navio foi efectuada por volta das 18h20 de terça-feira, no pico da maré, mas a âncora, presa no fundo, dificultou as operações, apesar de o navio já ter recuperado energia e propulsão.

O navio encalhou na quarta-feira junto ao Bugio depois de ter sofrido uma falha de energia que o deixou à deriva. O navio tinha saído do terminal do Beato, em Lisboa, rumo a Casablanca, Marrocos.

