As bicicletas da oBike vão voltar às ruas de Lisboa “daqui a uma ou duas semanas”, acredita o responsável pela introdução deste sistema de bicicletas partilhadas em Portugal. Assaf Amit diz que a empresa está a trabalhar com a câmara para chegar a um entendimento sobre como estes velocípedes – que não precisam de estações fixas para funcionar – podem ocupar o espaço público sem se tornarem um empecilho.

PUB

Como o PÚBLICO noticiou na terça-feira, a autarquia mandou retirar de Lisboa todas as bicicletas da oBike porque a empresa começou a funcionar “sem que tenha sido obtida a permissão administrativa necessária para esta actividade comercial” e porque a “utilização desregrada da via pública tem causado transtorno aos munícipes, sendo recorrentes as situações onde o despejar destas bicicletas no passeio se tornou um obstáculo para a mobilidade dos transeuntes”.

Só nesta quarta-feira é que o PÚBLICO conseguiu contactar um responsável da oBike em Portugal. “Fiquei um pouco surpreendido” com a posição da câmara, admite Assaf Amit, reconhecendo que não sabia que tinha de pedir autorização ao município para iniciar a actividade. “A câmara está a ajudar-nos muito, a guiar-nos, são pessoas muito simpáticas”, diz o responsável da oBike, confiante de que as conversas vão dar frutos. “Acredito que daqui a uma ou duas semanas voltaremos à rua.”

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda-feira, o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, salientou que a decisão da autarquia nada tinha a ver com o facto de a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) ter também um sistema de bicicletas partilhadas. “Queremos muito fazer isto em diálogo, estamos muito interessados e disponíveis para lidar com este fenómeno de forma construtiva”, disse.

Assaf Amit saúda esta posição. “Temos duas soluções diferentes, mas eles sabem que não podem travar outras tecnologias”, explica, referindo-se ao facto de as bicicletas da oBike não precisarem de estações e as da EMEL precisarem. “Eles querem cooperar porque também querem ter melhor mobilidade na cidade”, acrescenta. “O nosso projecto é muito, muito bom e muito útil, não só para as pessoas da cidade mas também para os turistas”, afirma Assaf Amit.

A oBike não é a única empresa privada de bicicletas partilhadas a querer estabelecer-se em Lisboa. Há também outras empresas, de partilha de automóveis e motas, que têm entrado no mercado. A câmara tem negociado caso a caso e, para já, não está no horizonte do executivo a criação de um regulamento para estas actividades.

PUB