O aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, foi eleito o segundo melhor da Europa, na categoria de aeroportos que transportam mais de dois milhões de passageiros por ano. A distinção foi atribuída International pelo Airports Council (ACI) com base num inquérito a passageiros. O segundo lugar foi atribuído em ex aequo com o aeroporto de Malta e o aeroporto de Moscovo Sheremetievo. Já o prémio de melhor aeroporto europeu foi entregue ao aeroporto de Sochi, também na Rússia.

Na avaliação feita pelos clientes são tidos em conta 34 indicadores, nomeadamente os “serviços oferecidos pelos aeroportos ao nível do atendimento, tempos de espera, cortesia dos funcionários, limpeza das instalações e conforto”.

Thierry Ligonnière, administrador da ANA — Aeroportos de Portugal, recebeu a distinção “com orgulho”. “Este é o nosso 11.º prémio nos últimos 12 anos e é particularmente importante para nós num momento em que o número de passageiros no Aeroporto do Porto ultrapassou os dez milhões, resultado de um crescimento de 15% face a 2016”, lê-se no comunicado da ANA — Aeroportos de Portugal. Para o director do aeroporto do Porto, Fernando Vieira, “estes prémios são o reconhecimento do trabalho e esforço” e o “resultado do empenho permanente das nossas equipas”.

Em 2016, o aeroporto tinha ficado qualificado em terceiro lugar na mesma categoria.

No último ano, mais da metade dos 7,7 mil milhões de viajantes do mundo passaram por um aeroporto da associação profissional mundial de operadores de aeroportos International pelo Airports Council, à qual pertence o organismo responsável pelo inquérito. Só na Europa, a associação representa mais de 500 aeroportos de 45 países, responsáveis por mais 90% do tráfego aéreo comercial na Europa e pela movimentação de mais de 1,9 mil milhões de passageiros anualmente. Já o número de passageiros que respondeu ao inquérito não foi especificado, mas o organismo diz reunir, anualmente, respostas de cerca de 600 mil passageiros.

