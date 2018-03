O Tottenham foi durante praticamente todo o jogo a melhor equipa, teve dois golos de vantagem na eliminatória, mas no final a astúcia e o cinismo da Juventus fizeram a diferença. Em Wembley, o duelo entre os “spurs” e a “vecchia signora” não defraudou as expectativas e, após 90 minutos de qualidade, a Juventus, com uma vitória por 1-2, garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. A pouco mais de 250km de distância, o Basileia ficou-se por meio milagre frente ao Manchester City: os helvéticos não evitaram a eliminação, mas alcançaram a proeza de serem a primeira equipa a vencer nesta época no Etihad Stadium.

O primeiro jogo em Turim tinha sido excelente e o segundo round entre Tottenham e Juventus voltou a não desiludir. Sem Mandzukic, Cuadrado e Bernardeschi, mas com Dybala, Matuidi e Barzagli, que tinham falhado a primeira mão, a Juventus entrou em Wembley a precisar de marcar após o empate a dois golos em Itália, mas Massimiliano Allegri foi fiel ao habitual rigor italiano.

Prudente q.b., a “vecchia signora” deu a iniciativa de jogo aos “spurs” e os ingleses caíram na ratoeira. Com Heung-Min Son endiabrado, a equipa de Pochettino construiu uma mão cheia de oportunidades na primeira parte e chegou à vantagem aos 39’, com um golo do sul-coreano, depois de um remate enrolado.

A perder e a precisar de dois golos para seguir em frente, a Juventus não mudou. O finalista da última edição da Champions voltou a dar a iniciativa aos ingleses na segunda parte, mas em cima da hora de jogo Allegri mexeu, colocando Asamoah e Lichtsteiner em campo. E o jogo mudou. Quase de imediato, Lichtsteiner cruzou, Khedira desviou e Higuaín, com o sentido de oportunidade do costume, bateu Hugo Lloris e relançou a eliminatória. Três minutos depois, sem que os ingleses conseguissem reagir, chegou o xeque-mate italiano: Higuaín isolou Dybala e o argentino, com a classe de sempre, colocou a Juventus a ganhar.

Perante o rigoroso muro defensivo da equipa de Turim, os londrinos procuraram, então, o golo que adiaria a decisão para o prolongamento, mas na melhor ocasião que tiveram, Harry Kane, em posição de fora-de-jogo, acertou no poste da baliza de Buffon. Esfumava-se a hipótese de, nove épocas depois, a Inglaterra voltar a colocar quatro equipas nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Em Manchester, após a goleada do City na primeira mão (4-0), Pep Guardiola deixou de fora jogadores com o peso de Ederson, Agüero, De Bruyne e Otamendi, e o Basileia aproveitou para cometer uma pequena proeza. Gabriel Jesus, aos 8’, ainda colocou o City a vencer, mas, com golos de Elyounoussi (17’)e Lang (71’), os suíços saíram do Etihad Stadium com a cabeça bem erguida.

