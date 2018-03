A primeira vez que trabalhei com a Gabriela Cerqueira, a nossa Gabi, foi talvez em 1993. Eu já era amiga dos dois filhos mais velhos, o Luca e o Marcello, mas não foi através deles que cheguei a ela. Nos últimos, muitos, anos a nossa relação foi tão para o lado da amizade que já quase não me lembrava de como era extraordinário trabalhar com a Gabi. E não havia impossíveis, não havia pessoa a quem não se conseguisse chegar, fosse em que área fosse.

PUB

Era preciso uma casa num alto de uma montanha, e perguntava-se à Gabi, “Gabi, quem tem uma casa no alto de uma montanha? Como filmo lá?” E a resposta era sempre, “espera aí, já te digo”. E vinha sempre o nome de alguém. “Gabi, como se chega a este compositor que vive do outro lado do mar?” “Espera aí que já te resolvo isso”. Era sempre assim.

Mesmo quando a Gabi já tinha trocado o cinema pela produção e programação de espectáculos de dança, de teatro, de música, não me lembro de ter feito algum filme em que ela não me tenha ajudado em alguma coisa. A Gabi era assim, sempre com tempo para os seus amigos.

PUB

Fez mil coisas, dirigiu equipes gigantes, equipes pequenas, sempre com a mesma responsabilidade, a mesma paixão pelas coisas, pelas pessoas. Sabia tudo sobre os artistas novos que iam aparecendo, sobre os mais antigos, e estava sempre pronta a ajudar, e a dar força com a sua alegria, em troca de nada. No trabalho, na vida, em tudo, era a imagem da alegria de viver. A minha filha diz-me sempre, se acorda assim-assim: vou dar uma volta à rua como faz a Gabi.

Não sei se haverá muita gente no mundo com mais amigos do que a Gabi, amigos bons, amigos a sério, e ela era amiga a sério de todos.

PUB