The Pritzker Architecture Prize/VSF

O Prémio Pritzker de 2018 acaba de ser anunciado esta quarta-feira e pertence ao arquitecto indiano Balkrishna Doshi. É o primeiro indiano a receber o mais importante galardão mundial de arquitectura e merece-o, diz o júri, porque ao longo dos anos "criou uma arquitectura que é séria, nunca espalhafatosa nem seguidora de modas".

PUB

Premiado após uma carreira de mais de 70 anos, o profissional foi discípulo e colaborador de Le Corbusier e de Louis Kahn. A influência dos mestres é visível nos primeiros trabalhos de Doshi, como lhe chamam os mais próximos, mas o arquitecto de 90 anos criaria rapidamente uma lingaguem própria. "Com uma compreensão e apreciação das profundas tradições da arquitectura da Índia, uniu a pré-fabricação e a artesania local e desenvolveu um vocabulário em harmonia com a história, cultura, tradições locais e a mudança dos tempos do seu país natal, a Índia", escreve o júri que agora lhe atribuiu o prémio.

O júri, presidido por Glenn Murcutt e composto por Glenn Murcutt Stephen Breyer, André Aranha Corrêa do Lago, The Lord Palumbo, Richard Rogers, Sejima Kazuyo, Benedetta Tagliabue, Ratan N. Tata, Wang Shu e Martha Thorne, considerou que Doshi "tem demonstrado continuamente os objectivos" do prémio "ao mais elevado expoente. Pratica a arte da arquitectura, demonstrando contributos substanciais para a humanidade, há mais de 60 anos". É autor de uma "arquitectura excepcional como é reflectido pela mais de uma centena de edifícios que realizou", lembram, destacando o "seu empenho e dedicação ao seu país e às comunidades que serviu, a sua influência como professor e o extraordinário exemplo que deu aos profissionais e alunos em todo o mundo ao longo da sua carreira".

PUB

O Pritzker, equiparado ao Prémio Nobel no campo da arquitectura, é um prémio pecuniário - 100 mil dólares - e uma medalha de bronze, mas sobretudo um prestígio que inscreve o nome dos seus laureados no panteão da disciplina. O prémio, atribuído desde 1979, distinguiu já arquitectos como Álvaro Siza e Eduardo Souto Moura, bem como Peter Zumthor, Zaha Hadid, Oscar Niemeyer, Norman Foster, Rem Koolhaas ou Frank Gehry.

Em entrevista à CNN, Doshi disse esta quarta-feira que "é muito, muito significativo que este prémio tenha vindo para a Índia - é claro, [importante] para mim, mas [sobretudo] para a Índia. "O governo, os responsáveis, aqueles que tomam decisões, as cidades, - toda a gente começará a pensar que há uma coisa chamada 'boa arquitectura' [e que] podem acontecer coisas duradoras. [Só] então poderemos começar a falar sobre urbanização e design urbano."

PUB