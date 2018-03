O Reservado ao Público esteve no Festival P, no último dia 3 de Março, no Hard Club, no Porto. Ouvimos os nossos leitores e contamos-lhe aqui como foi este dia em que jornalistas e leitores puderam conviver e aprender.

PUB

Subscreva o programa Reservado ao Público no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB