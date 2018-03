O director jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, foi detido pela Polícia Judiciária nesta terça-feira de manhã, por suspeitas de ter subornado três funcionários judiciais, segundo avança a edição online do Correio da Manhã. De acordo com a mesma fonte, Gonçalves tentava através desses funcionários obter informações no âmbito do chamado "caso dos emails", para assim poder acompanhar o desenrolar desse processo que envolve a suspeita de corrupção desportiva por parte do clube da Luz.

A edição online da revista Sábado acrescenta que também um técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça foi detido, que estaria a ajudar aquele assessor a recolher informações, através do sistema de informação da justiça, o Citius, sobre o desenvolvimento das investigações no "caso dos emails".

Segundo esta revista, o técnico daquele instituto e outros funcionários suspeitos neste caso "recolheriam informação directamente do sistema Citius", informação que depois era encaminhada para Paulo Gonçalves, tido como "braço direito" do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Desta forma, aquele responsável do clube das "águias" obteria dados que permitiam perceber como estavam ois processos em curso que envolvessem o Benfica.

A revista Sábado acrescenta que na operação lançada nesta terça-feira pela Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária estão incluídas buscas em casas particulares, no Benfica e nos tribunais de Guimarães e de Fafe, onde presta serviço outro dos suspeitos, que terá enviado no passado para Paulo Gonçalves uma notificação do tribunal de Guimarães para uma audição ao treinador Rui Vitória, antigo técnico do V. Guimarães e actual treinador da equipa principal dos "encarnados".

As suspeitas recaem ainda sobre um empresário de futebol, diz a Sábado.

