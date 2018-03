Em dois anos, das 15 recomendações feitas pelo GRECO - Grupo de Estados Contra a Corrupção para que Portugal reduzisse os riscos de corrupção em relação a deputados, juízes e procuradores, apenas uma foi cumprida. Num relatório divulgado esta terça-feira e que avalia o cumprimento por Portugal de um conjunto de recomendações feitas no início de 2016, o GRECO considera que apenas foi implementada "satisfatoriamente" uma delas, outras três têm a classificação de parcialmente concretizadas e as restantes onze ficaram em branco.

A apreciação geral do GRECO é, por isso, a de que Portugal tem uma situação "globalmente insatisfatória" no que diz respeito à prevenção da corrupção em relação a deputados, juízes e procuradores. As autoridades portuguesas, que conhecem o relatório desde que ele foi aprovado na reunião do GRECO do início de Dezembro do ano passado (já que integram aquela entidade), têm agora até ao final deste ano para explicar como estão a concretizar as recomendações em falta – embora o GRECO peça que o façam “o mais depressa possível”.

PUB

A única área em que se fizeram avanços foi na parlamentar, e devem-se sobretudo ao lançamento da discussão de um novo regime da transparência. A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência foi criada há dois anos e concentra agora cerca de duas dezenas de propostas de diplomas dos vários partidos, que irão rever desde o Estatuto dos Deputados ao regime de controlo de património e até tencionam legislar sobre o lobby.

PUB

O relatório reconhece que esta é uma "reforma ambiciosa" que pretende "reforçar a integridade, aumentar a responsabilização e a transparência de um largo espectro de titulares de cargos públicos, incluindo deputados". Ainda que as novas regras tenham os objectivos correctos, há ainda um longo caminho a percorrer.

"Algumas dimensões dessa reforma estão ainda numa fase relativamente precoce e precisam de ter uma forma clara e concreta." Por exemplo, nada está ainda definido sobre o regime de incompatibilidades dos deputados ou o registo de interesses, sobre os mecanismos de controlo e até sobre a previsão e aplicação de sanções. Ou seja, está quase tudo por fazer e o que há é um plano de intenções.

Além disso, salienta o GRECO, é preciso que esse processo legislativo não fique apenas dentro de portas - ou seja, nos corredores da Assembleia da República - mas seja alvo de um amplo debate público da sociedade civil - ao processo legislativo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em relação aos juízes, o relatório europeu diz que não foram cumpridas recomendações consideradas "cruciais" para promover a independência do poder judicial e dos juízes e aumentar a confiança neste sector. Por exemplo, o mandato dos conselhos superiores continua a ter limitações e a ser confinados ao exercício de responsabilidades disciplinares e de gestão sobre os juízes e de deveres administrativos sobre os tribunais distritais.

O GRECO salienta também que, apesar de estarem a ser pensadas alterações ao Estatuto dos Magistrados, continua a existir uma situação estranha de haver nomeações de juízes feitas por júris com membros que não o são - o que torna o processo vulnerável a ingerências políticas. E acerca da avaliação periódica dos juízes, o documento considera que esta não consegue determinar de forma "justa, objectiva e atempada" a integridade e o cumprimento das normas de conduta, além de ser mantido em anonimato o resultado dos procedimentos disciplinares, revelando falta de transparência.

Mas se essa transparência não existe ao nível dos juízes, o relatório elogia o Ministério Público por divulgar informação acerca dos seus procedimentos disciplinares internos e apela (novamente) que sejam elaboradas normas deontológicas "claras", transparentes e públicas que possam servir de base para a promoção, avaliação e acção disciplinar. Além de pedir também que a revisão do Estatuto do Ministério Público em estudo possa proteger os procuradores de interferências ilegais ou pressões superiores.

PUB