O Presidente dos EUA, Donald Trump, congratulou-se esta terça-feira com os sinais de aproximação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, mas avisou que "o mundo está a ver".

"Estão a ser feitos possíveis progressos nas conversações com a Coreia do Norte. Pela primeira vez em vários anos todas as partes interessadas estão a fazer um esforço sério. O mundo está a ver e à espera! Talvez seja uma falsa esperança, mas os EUA estão preparados para irem em força na direcção certa!", escreveu o Presidente Trump no Twitter.

À saída de uma audiência com o Presidente da Coreia do Norte, um porta-voz da Presidência da Coreia do Sul anunciou que os líderes das duas Coreias vão encontrar-se no final de Maio.

Esse encontro será o primeiro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in e apenas o terceiro entre os líderes das duas Coreias desde a separação da península, em 1948.

De acordo com o Governo sul-coreano, o Norte está disposto a discutir a desnuclearização, mas exige para isso o fim da "ameaça" contra o seu território – por ameaça a Coreia do Norte entende a presença militar norte-americana na Coreia do Sul e os exercícios militares conjuntos anuais da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

Do lado norte-americano também há abertura para falar, mas Washington exige um compromisso de desnuclearização sem pré-condições.

