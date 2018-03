A contagem de mortos no leste de Ghouta, na Síria, continua e nunca o número de vidas perdidas atingiu um valor tão alto num período de 24 horas. Segundo diferentes agências de notícias – AFP e Associated Press – na segunda-feira morreram pelo menos 77 pessoas naquele enclave. A ajuda humanitária que estava a ser canalizada para ali foi retirada, depois do dia mais sangrento para a população civil desde o início do cessar-fogo naquela região controlada pela oposição a Bashar al-Assad.

Foto Boa parte do material de apoio humanitário que seguia nos camiões da ONU foi apreendido pelas forças do governo de Damasco EPA/Mohammed Badra

A trégua humanitária diária imposta pelo Presidente russo, Vladimir Putin, de nada valeu às dezenas de civis que perderam a vida na segunda-feira. Nem para as 12 pessoas que terão morrido no domingo, mas cujos corpos só foram encontrados um dia depois, quando ali chegou a caravana de 46 camiões com ajuda humanitária das organizações Cruz Vermelha, Vermelho Crescente e Nações Unidas.

Segundo a agência francesa de notícias AFP, o apoio à população civil teve de ser encurtado devido ao contínuo surto de violência. Isto depois de, também na segunda-feira, se ter ficado a saber que o executivo de Damasco condicionou fortemente a entrada da ajuda humanitária naquele enclave, tendo retirado a maior parte do material médico que seguia nos camiões da ONU, como por exemplo, a insulina, kits de diálise e material para auxílio de feridos e para cirurgias.

