O Kremlin declarou nesta terça-feira a sua disponibilidade para cooperar com o Reino Unido, quando e se for solicitada ajuda na investigação ao caso do ex-espião russo que está em estado grave depois de ter sido alegadamente envenenado. O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov referiu-se à “situação trágica” e garantiu que “Moscovo está sempre pronto a cooperar.”

Uma fotografia alusiva ao caso enche as primeiras páginas da imprensa britânica nesta terça-feira. Quase invariavelmente lê-se que o coronel do Exército foi envenenado, na segunda-feira, quando estava na rua. O Financial Times e o Guardian, mais cautelosos, não dizem que foi envenenado, optando por afirmar que ocorreu "a exposição a uma substância misteriosa".

PUB

Outros jornais ingleses puxam para manchete a suspeita de "envenenamento". O Daily Telegraph escreve que Skripal terá ido à polícia dizer que temia pela sua vida. As autoridades britânicas envolvidas na investigação do caso referem que não existe, para já, qualquer pista que aponte para crime.

PUB

Skripal e uma mulher de 33 anos que o acompanhava foram encontrados num banco de uma zona comercial na cidade de Salisbury a cerca de 140 quilómetros a sudoeste de Londres, na segunda-feira. Estavam ambos inconscientes, de acordo com informações da polícia. Skripal está nos cuidados intensivos. Sobre a mulher que o acompanhava, os jornais dizem que também foi internada em estado grave.

Perdoado por Medvedev

De acordo com a BBC, Sergei Skripal, um coronel dos serviços secretos militares russos na reserva, foi condenado a 13 anos de prisão, em 2006, acusado de espiar a favor de Londres. Foi considerado culpado de fornecer as identidades dos agentes secretos da Rússia na Europa aos serviços secretos do Reino Unido (MI6).

Em 2010 foi perdoado pelo então Presidente Dmitri Medvedev, e obteve asilo no Reino Unido depois de uma “troca de espiões” ao mais alto nível entre a Rússia e os Estados Unidos. Foi um dos quatro prisioneiros que Moscovo libertou em troca da libertação de dez espiões então detidos nos Estados Unidos.

Na conferência de imprensa desta manhã, o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov reagiu com sarcasmo à tese do envenenamento referida pela imprensa britânica, apenas dizendo: “Não precisaram de muito tempo.” E esclareceu que a presidência russa “não tem qualquer informação sobre os motivos e com o que é que [este incidente] pode estar relacionado". Além disso, refere, o Kremlin "não se sabe o que a pessoa [o ex-espião] andava a fazer”.

Morte de 2006 sob investigação

Doze anos depois, paira a recordação da morte de Alexander Litvinenko. O antigo membro do KGB, que conseguiu asilo no Reino Unido em 2000, morreu três semanas depois de ser hospitalizado a 1 de Novembro de 2006. O seu estado foi-se agravando de dia para dia, após beber chá com polónio-210, um elemento radioactivo raro e ao qual normalmente só entidades estatais têm acesso.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A investigação policial à sua morte nunca foi concluída e continua aberta, e as suspeitas de que o seu envenenamento terá sido aprovado pelo Presidente Vladimir Putin não foram dissipadas.

Sobre este novo caso, o oficial do contra terrorismo britânico, Mark Rowley, explicou à BBC. “Estamos a questionar testemunhas e a proceder à investigação toxicológica de amostras recolhidas no local [que está selado], o que nos ajudará a chegar a uma resposta."

Sobre as suspeitas de envenenamento, e numa referência ao caso de Litvinenko em 2006, disse, também citado pela Reuters: "Não podemos esquecer: os exilados russos não são imortais e pode haver uma tendência para teorias da conspiração. Dito isto, temos que estar despertos para o facto de ameaças de Estados."

PUB