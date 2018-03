Para já, e enquanto não chegar aos Paços do Concelho um parecer pedido à Procuradoria-Geral da República que esclareça o assunto, a câmara de Lisboa só está disposta a pagar juros pela cobrança ilegal da taxa de protecção civil aos munícipes que tenham impugnado a taxa durante os anos em que ela esteve em vigor. O executivo de Fernando Medina baseia esta decisão em dois pareceres do departamento jurídico da autarquia e em jurisprudência.

“Todos temos vontade política de pagar juros”, disse esta terça-feira o vereador das Finanças durante a reunião da assembleia municipal em que se discutiram várias propostas sobre esse pagamento. “A diferença é que uns querem fazê-lo a qualquer preço, por cima de qualquer lei”, continuou João Paulo Saraiva.

Referia-se ao PSD, que levou a plenário uma recomendação que propunha a entrega de juros a todos, independentemente de terem impugnado judicialmente a taxa ou não. “Para o PSD é por de mais evidente que tem de existir a devolução de um dinheiro que não resulta de uma decisão que foi revogada. A câmara continua a insistir na defesa jurídica de um acto revogado, quando o que aqui temos é um acto nulo”, argumentou o social-democrata Luís Newton.

“É de elementar justiça ressarcir os munícipes dos prejuízos que lhes foram causados”, defendeu, por sua vez, o deputado do PCP Modesto Navarro. “O município apoderou-se indevidamente do dinheiro dos munícipes durante a vigência da taxa e dele usufruiu como bem entendeu, tendo por isso proveitos ilícitos”, afirmou o eleito, que desvalorizou as opiniões jurídicas já existentes, uma vez que elas “podem ser rebatidas” por outros tantos pareceres.

Já Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, ironizou que “os pareceres jurídicos são como as cerejas, há muitos e para todos os gostos”. O deputado acrescentou que os documentos de que o executivo se muniu traduzem o “bom epíteto socialista: quem não chora não mama” – o que lhe valeu uma repreensão de Helena Roseta.

O Bloco de Esquerda propôs que se pedissem mais pareceres, até porque o último deixa em aberto a possibilidade de os deputados serem responsabilizados pessoalmente caso aprovem um pagamento de juros sem sustentação legal. Mas o PS e os deputados independentes responderam que pareceres já há muitos e a recomendação do BE acabou chumbada.

Também os documentos do PSD e do PCP foram reprovados. “Uma certa esquerda, quando chega a altura de tomar decisões, resolve colocar roupagem jurídica e encontrar todas as formas de bloqueio, invocando, pasme-se, os pareceres das mesmíssimas pessoas que emitiram pareceres, há três anos, a favor da taxa de protecção civil”, criticou Luís Newton.

O vereador das Finanças afirmou que “esta posição não é só do departamento jurídico” da câmara e que há “quatro acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo [que] têm exactamente o mesmo sentido”. João Paulo Saraiva disse ainda que já foram devolvidos 21 milhões de euros, reclamados por 53.998 munícipes. “Não há memória de nenhum serviço da administração pública que tenha cumprido de forma tão célere, tão diligente e tão pró-activa a [uma] correcção [deste tipo]”, elogiou Fernando Medina.

Sobre esta matéria só foi aprovada uma moção conjunta do PS, Bloco e independentes que pede ao Governo que legisle no sentido de garantir juros para todos os contribuintes, sempre que seja declarada a inconstitucionalidade de uma qualquer norma tributária.

