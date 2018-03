A Euronext anunciou hoje alterações na composição do PSI-20, no âmbito da revisão anual do índice de referência da bolsa nacional, que passa a contar com a F. Ramada, substituindo a Novabase.

As alterações ao PSI-20 serão tornadas efectivas a partir de dia 19, avança a Euronext Lisbon em comunicado.

O índice PSI-20 é revisto trimestralmente em Junho, Setembro e Dezembro, sendo a revisão anual completa em Março.

O PSI-20 continuará assim com 18 cotadas: F. Ramada, Altri, BCP, Corticeira Amorim, CTT, EDP, EDP Renováveis, Galp, Ibersol, Jerónimo Martins, Mota-Engil, Nos, Pharol, REN, Semapa, Sonae, Sonae Capital e Navigator.

