O piloto português Miguel Oliveira obteve nesta terça-feira o oitavo tempo do primeiro dia de testes em Jerez de la Frontera, Espanha, os últimos antes do arranque da temporada de motociclismo de velocidade, no Qatar.

PUB

A chuva não foi tão intensa quanto era esperado, mas caiu de forma intermitente, impedindo Miguel Oliveira e a sua equipa, a KTM, de aproveitarem ao máximo o teste. O piloto de Almada efectuou cerca de 40 voltas e completou a sessão de testes com o tempo de 1m42,972s como o melhor registo, num dia em que o italiano Francesco Bagnaia (Kalex) rodou em 1m42,443s.

"Para ser sincero, este não foi um dia totalmente negativo, já que as previsões meteorológicas apontavam para muito pior. Conseguimos rodar algumas voltas e começar do ponto em que tínhamos ficado há cerca de três semanas, no último teste. Não testámos nada digno de nota, mas vamos tentar fazê-lo amanhã [quarta-feira], quando, em teoria, será o melhor dos três dias para testar algo e continuar a desenvolver a moto", afirmou Oliveira, em declarações à sua assessoria de imprensa.

PUB

PUB