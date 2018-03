A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não encontra, para já, motivos para abrir um processo de inquérito relacionado com a operação “e-toupeira” desencadeada pela Polícia Judiciária.

Segundo o PÚBLICO apurou, o organismo que tutela o futebol nacional considera que os indícios até agora recolhidos pelas autoridades e divulgados pela comunicação social estão fora do âmbito do futebol e, como tal, fora da alçada disciplinar desportiva.

Já o caso dos emails do Benfica denunciados pelo director de comunicação do FC Porto como um suposto esquema de corrupção da arbitragem, continua a ser investigado pela Comissão de Instrução e Inquéritos da LPFP (que funciona como uma espécie de “procuradoria”), na sequência do processo de inquérito aberto pelo Conselho de Disciplina da FPF, após as primeiras declarações públicas sobre o caso, ainda em Junho de 2017.

