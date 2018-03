O ex-Presidente e prémio Nobel da Paz timorense José Ramos-Horta vai juntar-se a nomes como Eusébio, Amália Rodrigues, Mário Soares e Obama na colecção de Figurões da Bordallo Pinheiro, marca da Vista Alegre, foi anunciado em Díli, nesta terça-feira.

Fernando Figueiredo, um dos sócios da representação da Vista Alegre em Timor-Leste, anunciou que o cartoonista António está a fazer o novo figurão para juntar aos oito já existentes, estando o lançamento previsto para Díli.

Idealizados a partir de desenhos de António, Os Figurões pretendem recuperar a tradição do desenho humorístico, com caricaturas que imortalizam em faiança vários nomes sonantes de Portugal e do estrangeiro.

José Ramos-Horta esteve na abertura da nova loja da Vista Alegre em Díli, que representa a primeira abertura da marca de porcelanas no sudeste asiático, instalada num novo complexo comercial no centro da capital timorense.

Além das porcelanas, estarão em destaque no novo espaço os cristais da marca e as tradicionais faianças artísticas Bordallo Pinheiro, "numa aposta diferenciadora em qualidade e preço que a nova empresa quer colocar no mercado" timorense.

