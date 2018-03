Em Março de 2000, fui enviado pelo meu jornal a Moçambique, meu país de origem, para cobrir as dramáticas cheias que o assolavam. Mais uma vez, os Rios Limpopo e Save tinham-se entornado para lá das suas margens. Os meus avós maternos eram agricultores e criadores de gado nas margens do Limpopo, outrora denominado o “celeiro da nação”. Este vale foi também a minha escola. A maior parte das férias da primária foram lá vividas e foi ali que, ainda menino, aprendi a “domar” um tractor Massey Fergunson. O meu avô Luís, padrasto da minha mãe, deixava-me lavrar os arrozais. Eram as férias mais estimulantes que uma criança podia ter em plena natureza. Campos sem fim, com uma linha de horizonte que mal conseguia ver, transmitindo-me a sensação de que a vida era infinita. Imaginei vezes sem conta ver de cima aquelas machambas (campos agrícolas). Talvez tenha sido por isso que, um dia, enquanto modulava lama na machamba, sonhei ser piloto de aviação. Os meus avós nunca abandonaram esta região por nada. Mesmo depois de os cooperantes búlgaros terem fertilizado as terras. A terra, eles e os arrozais também foram lá sepultados. Durante esta reportagem, em 2000, vivi um dilema enquanto jornalista: a terrível sensação de estar a reportar sobre mim mesmo. No lugar onde me fiz à vida e, ainda por cima, numa situação de calamidade.