O Facebook lançou este domingo um inquérito a algumas centenas utilizadores que usam a plataforma em inglês a perguntar se a rede social devia autorizar utilizadores do sexo masculino a pedir fotografias de cariz sexual a raparigas adolescentes. Acabou por retirá-lo rapidamente, após críticas.

PUB

A rede social perguntava: “Pensando num mundo ideal em que pudesse definir a política do Facebook, o que faria sobre esta situação: uma mensagem privada em que um homem adulto pede a uma rapariga de 14 anos fotografias sexuais?” Havia quatro respostas possíveis, que variavam entre “Este conteúdo não devia ser permitido no Facebook, ninguém deveria poder vê-lo” e “Este conteúdo devia ser permitido, e eu não me importaria de o ver.”

Outra questão perguntava quem é que devia ter o poder de decidir as regras: os utilizadores ou o Facebook. Nenhuma mencionava as autoridades ou serviços de protecção de menores.

PUB

Foto O inquérito já foi removido

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta segunda-feira, a rede social admitiu que foi “um erro”. A pergunta foi partilhadas e criticadas no Twitter, incluindo por um dos editores do jornal britânico The Guardian, que alertou para o problema. A forma superficial e leviana com que a rede social abordou a temática de assédio e abuso sexual de menores foi um dos grandes problemas apontados.

“Lançamos vários inquéritos para perceber como a nossa comunidade pensa sobre as nossas políticas”, justificou Guy Rosen, o vice-director de produtos do Facebook, numa publicação do Twitter onde se desenrolou o debate. Aparecem, ocasionalmente, no topo do feed de notícias dos utilizadores. Nos últimos tempo, o Facebook tem enfrentado várias controvérsias: desde a popularidade de notícias falsas na plataforma, à presença de propaganda russa. Por isso, no começo de 2018, Mark Zuckerberg adoptou como resolução de ano novo “consertar os problemas” do Facebook.

A rede social admite, porém, que este inquérito não foi um passo na direcção correcta. “Mas este tipo de actividade é e continuará sempre a ser completamente inaceitável no Facebook. Trabalhamos regularmente com autoridades quando identificamos problemas", diz Rosen.

PUB