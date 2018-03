O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para toda a costa portuguesa devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com quatro a cinco metros até ao final desta segunda-feira. No distrito de Lisboa, a estrada marginal voltou a ser cortada ao trânsito no sentido Cascais – Lisboa devido à agitação marítima, na manhã desta segunda-feira. A estrada está interditada desde a madrugada entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem.

Ainda na capital, a ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa está suspensa por tempo indeterminado. Uma fonte do grupo Transtejo disse à Lusa que “consoante a evolução do estado do mar, a ligação poderá vir a ser reposta ao longo do dia". No fim da semana passada, a ligação chegou a estar interrompida de forma intermitente.

PUB

Também a circulação na Linha da Beira Alta voltou a ser interrompida às 8h após ter sido momentaneamente retomada de madrugada. No domingo, esteve todo o dia encerrada devido ao descarrilamento de um comboio de passageiros, que não provocou vítimas.

PUB

Um segundo deslizamento de terras junto ao túnel do Coval, Mortágua, Viseu, provocou o corte desta segunda-feira. Segundo disse fonte da Infra-estruturas de Portugal (IP) à Lusa, nenhum comboio estava a passar no momento do deslizamento.

Entretanto, o IPMA colocou os distritos de Vila Real, Bragança e Guarda sob aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) devido à queda de neve. O resto do país encontra-se também sob aviso amarelo mas pela previsão de vento forte, chuva e agitação marítima.

Uma morte confirmada

Devido às fortes chuvas dos últimos dias, duas viaturas foram arrastadas pela força das águas com a subida do caudal de uma ribeira perto de Castro Verde, no distrito de Beja. Um dos carros foi encontrado com os três ocupantes ilesos.

No segundo caso, os bombeiros tiveram dificuldade em chegar ao carro levado pelas águas. Quando conseguiram alcançá-lo e removê-lo da água, encontraram uma mulher de cerca de 60 anos já sem vida. O seu marido tinha sido resgatado de dentro de água poucas horas antes, em estado de hipertermia, e levado para o Hospital de Beja.

Também neste domingo, a zona de Faro, no Algarve, voltou a ser atingida por um tornado, que deixou cerca de 100 pessoas desalojadas, postes de electricidade e painéis de publicidade no chão, além de árvores derrubadas.

O IPMA considerou que, à semelhança do que aconteceu no dia 28 de Fevereiro, os relatos e as imagens chegadas do Algarve sugerem que o fenómeno ocorrido na tarde de ontem foi de facto um tornado. Caracteriza-se por rajadas fortes muito localizadas no tempo e no espaço, disse ao PÚBLICO Ricardo Tavares, meteorologista do IPMA que estava de serviço na noite de ontem. “São fenómenos muito rápidos e difíceis de prever. Podemos prever as condições mas não podemos prever o local e a hora.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A previsão para esta segunda-feira aponta para vento moderado a forte do quadrante oeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora em especial nas regiões Centro e Sul, tornando-se fraco a moderado a partir do final da tarde.

Aviso amarelo em todo o país

Para esta segunda-feira, o IPMA colocou também os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, e às condições favoráveis a ocorrência de trovoada até ao meio-dia.



Também a Madeira está sob aviso amarelo até ao meio-dia devido à agitação marítima com ondas de mais de quatro metros, devido à chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e vento forte com rajadas 80 quilómetros por hora, podendo atingir os 100 quilómetros por hora nas terras altas.

PUB