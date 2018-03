As autoridades belgas fizeram oito detenções durante as buscas levadas a cabo no domingo, no âmbito de uma operação antiterrorismo, segundo divulgaram as autoridades judiciárias, nesta segunda-feira.

A polícia belga fez buscas a sete casas no domingo, no distrito de Molenbeek, em Bruxelas, e nas cidades flamengas de Geraardsbergen e Mechelen, revelou o gabinete do procurador federal, acrescentando que não foram encontradas nem armas nem explosivos. Todas as pessoas detidas estavam em Molenbeek. De acordo com o jornal belga DH, serão presentes a um juiz de instrução ao longo do dia. O mesmo jornal acrescenta que os detidos não eram suspeitos de estarem a preparar um ataque.

"As buscas foram solicitadas por um juiz especializado em assuntos de terrorismo", informou o gabinete do procurador federal, sem dar mais detalhes. Porém, esclareceram que o caso não estava relacionado com os ataques de Novembro de 2015, em Paris – que envolveram atiradores belgas e franceses – nem com os atentados de Bruxelas em Março de 2016.

