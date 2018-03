Foi assente num discurso antieuropeu, antipartidos e antissistema que o Movimento 5 Estrelas (MS5) venceu as eleições italianas, mas o seu líder Luigi Di Maio é bastante mais consensual e moderado do que parece.

E aqui é inevitável não proceder à comparação entre o jovem político, de apenas 31 anos, e do fundador do MS5, o veterano Beppe Grillo, que no início do ano passado abandonou a acção política. Ao estilo feroz, à postura disruptiva e ao discurso populista que Grillo pregou durante os últimos anos, Di Maio respondeu com moderação, sobriedade e viabilidade.

Di Maio rejeitou, por exemplo, fazer um referendo à permanência de Itália na União Europeia – uma das principais bandeiras de Grillo –, e defendeu a via da negociação como primeira aposta. Postura essa que marcou toda a sua campanha eleitoral, crente de que a resposta para a tensão social na qual a Itália está mergulhada poderia ser apregoada para públicos mais vastos e através de uma mensagem menos inflamada e mais ponderada.

Esta capacidade de adaptação à realidade levou o El País a rotular o político nascido em Avellino como um autêntico “camaleão”. “Adapta-se facilmente aos humores da sociedade”, escreveu sobre ele aquele diário espanhol.

Nascido em Avellino, Luigi Di Maio é filho de um antigo membro do partido fascista Movimento Social Italiano. Juntou-se em 2007 ao movimento que viria a tornar-se dois anos depois no MS5, depois de uma conversa como o próprio Beppe Grillo. A sua ascensão no partido e na arena política italiana foi vertiginosa, tendo-se tornado no mais novo vice-presidente da Câmara dos Deputados, com apenas 26 anos.

