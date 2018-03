A deputada Heloísa Apolónia, do grupo parlamentar "Os Verdes", afirmou nesta segunda-feira à Lusa que o transporte fluvial no rio Tejo está num estado de "degradação continuada", garantindo que vai questionar o governo sobre a situação.

PUB

A deputada reuniu nesta segunda-feira com a Comissão de Utentes do Cais do Seixalinho do Montijo, com a Comissão de Utentes dos Transportes do Seixal e com a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro, com o transporte fluvial a ser o principal tema em debate.

"Existe uma degradação continuada na Transtejo e na Soflusa. Os horários não são cumpridos, os navios estão degradados, tem havido um paupérrimo investimento na manutenção e reparação e são suspensas diversas carreiras todos os dias", disse Heloísa Apolónia à agência Lusa.

PUB

A deputada lembrou que o transporte fluvial é essencial para muitas pessoas que fazem as deslocações diárias entre a margem sul e Lisboa, mas que existe cada vez maior desconfiança dos utentes.

"Estas situações têm impactos na vida dos utentes e nos seus empregos. Podem falhar com as suas obrigações sem ser por descuido seu, mas porque os transportes falharam e já existe até a ideia de quem emprega que as pessoas da margem sul têm problemas nas deslocações", explicou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Heloísa Apolónia sublinhou que, devido à "descredibilização e fiabilidade cada vez menor", as pessoas têm a tendência para utilizar as suas viaturas próprias.

"Este facto tem efeito no desafio das alterações climatéricas, em que um dos objectivos é diminuir os gases com efeito de estufa, reduzindo o transporte individual e apostando no colectivo", frisou.

A deputada garante que vai questionar, em breve, o governo sobre os problemas nas empresas responsáveis pelas ligações fluviais no rio Tejo e garantiu que vai preparar um projecto de resolução para apresentar no parlamento.

PUB