Três semanas depois de sofrer a maior derrota da sua história em casa, o FC Porto regressa esta noite à Liga dos Campeões com pouco a ganhar na eliminatória, mas muito para restaurar na sua imagem. O excelente momento dos “dragões” nas competições internas – sete vitórias consecutivas -, foi beliscado pela goleada (0-5) imposta pelo Liverpool na primeira mão dos oitavos-de-final da Champions e com o apuramento convertido numa utopia, à equipa de Sérgio Conceição resta mostrar que a exibição do primeiro jogo foi um equívoco, conseguindo o que os “azuis e brancos” nunca alcançaram: uma vitória contra o Liverpool.

Dos arquivos das competições europeias consta uma mão cheia de recuperações que ficaram na história do futebol. Entre os protagonistas das mais espectaculares, está o Leixões, que na época de 1961-62 recuperou de um desaire de 2-6 sofrido em La Chaux-de-Fonds, garantido o apuramento na Taça das Taças impondo uma goleada de 5-0 aos suíços no segundo jogo, que teve como palco o Campo de Santana, em Matosinhos. Ainda fresca na memória, está a “remontada” do Barcelona, em 2016-17, nos “oitavos” da Liga dos Campeões: após serem goleados em Paris (0-4), os catalães viraram o PSG do avesso com um 6-1 no Camp Nou. Porém, as reviravoltas mais memoráveis foram sempre conseguidas em casa e nunca um clube eliminou no segundo round um défice de cinco golos.

É, por isso, uma missão quase impossível a que os portistas terão pela frente em Liverpool, mas Sérgio Conceição prometeu ontem, na sala de imprensa de Anfield Road, “dar uma resposta de acordo com o valor do FC Porto” e “respeitar a história” do clube. Sobre a estratégia que colocará em campo, o treinador admitiu que irá “olhar para o quadro médico e avaliar um bocadinho o que é a fadiga de alguns jogadores e ver o ‘onze’ que dá mais garantias e é mais competitivo”. Neste quadro, e não tendo disponíveis atletas influentes como Alex Telles, Danilo, Soares e Marega, Conceição deve aproveitar para dar minutos a jogadores com poucos quilómetros nas pernas, como André André e Óliver, para além de testar uma nova dupla no ataque, formada por Waris e Gonçalo Paciência, que pode ser importante a curto prazo devido à anunciada ausência de Soares e Marega: os avançados deverão falhar, pelo menos, os próximos três encontros.

Se do lado do FC Porto estará em jogo a honra do clube, para o Liverpool o duelo será importante por “respeito” ao adversário e à competição. Jürgen Klopp, técnico dos “reds”, confirmou que Wijnaldum e Woodburn não vão defrontar os portistas devido a questões físicas, admitindo alguns problemas devido à sobrecarga de jogos: “Ontem [domingo] treinamos com nove jogadores.” Por esse motivo, e tendo no próximo sábado uma importante deslocação a Old Trafford, onde vai defrontar o Manchester United e José Mourinho, o alemão admitiu “escolher uma equipa diferente” contra o FC Porto.

