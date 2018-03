O Óscar de Melhor Actriz Secundária foi entregue a Allison Janney, pelo seu papel de mãe de Tonya no filme Eu, Tonya. Janney era a favorita desta noite — e a profecia cumpriu-se, apesar de a actriz ser estreante em matéria de nomeações dos Óscares.

Nomeadas para esta categoria estavam também Laurie Metcalf (Lady Bird), Lesley Manville (Linha Fantasma), Mary J. Blige (Mudbound — As Lamas do Mississipi) e Octavia Spencer (A Forma da Água).

Como manda a tradição, a estatueta dourada foi entregue ao vencedor por Mahershala Ali, que conquistou o galardão na categoria de Melhor Actor Secundário no ano passado pelo filme Moonlight, onde representou o papel de Juan.

No ano passado, a vencedora foi Viola Davis. Octavia Spencer – que foi nomeada para esta categoria em 2018 – estava também entre as nomeadas da edição anterior, pela sua participação em Elementos Secretos. Octavia Spencer recebeu também um Óscar em 2012, com o filme As Serviçais.

