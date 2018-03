Na categoria de Melhor Documentário (longa-metragem), o vencedor foi Ícaro, que fala sobre os escândalos de doping na Rússia. Foi realizado por Bryan Fogel e Dan Cogan.

PUB

Na apresentação dos nomeados, Greta Gerwig sublinhou, ao lado de Laura Dern, "a importância do que é real, do que é autêntico, do que é facto".

A concurso estavam também os documentários Os Últimos Homens em Alepo, Abacus: Small Enough to Jail, Strong Island e Olhares, Lugares.

PUB

PUB