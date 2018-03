Um crescendo sem grandes surpresas salvo a própria ausência de surpresas num ano em que os Óscares tinham sobre si tantas expectativas: de serem pós-Weinstein, pró-diversidade, femininos e multirraciais. Os 90.ºs Óscares navegaram rumo à Forma da Água e a Frances McDormand, deram a Guillermo del Toro uma das frases da noite — “Sou um imigrante” — e o palco e os prémios aos favoritos e à política. A diversidade foi a bandeira, entre cachorros-quentes e estatuetas para Jordan Peele, Gary Oldman, Allison Janney ou Sam Rockwell.

Os 90.ºs Óscares foram uma colecção de momentos de gravidade relativa em torno dos centros Time’s Up e da raça, num crescendo para uma recta final onde todos os sinais eram claros. As principais categorias foram apresentadas por actrizes, da geração de Jane Fonda à de Jennifer Lawrence passando por Helen Mirren e Jodie Foster, abrindo espaço para Warren Beatty que, com Faye Dunaway, puderam corrigir a imagem de 2017 de um anúncio de Melhor Filme errado por culpa alheia. E esse prémio foi para A Forma da Água, depois de os nomeados para o Óscar de Realização terem sido apresentado por Emma Stone como “estes quatro homens e Greta Gerwig”, realizadora de Lady Bird. E foi um deles, Del Toro, que fez história na sua própria carreira, com a primeira vitória à primeira nomeação e com mais um Óscar de Realização (o quinto) para o México. “Sou um imigrante”, emocionou-se, defendendo que a indústria do cinema “apaga as linhas na areia”, fronteiras e muros.

Minutos mais tarde, recebia o Óscar mais cobiçado da noite e falava para “toda a gente que está a sonhar com uma parábola, em usar o género da fantasia para contar as histórias das coisas que são reais no mundo de hoje — vocês conseguem fazê-lo. Esta é uma porta, abram-na ao pontapé e entrem”. Com um filme que levou ainda os Óscares de Direcção de Arte e Banda Sonora Original (Alexandre Desplat) e que esconde na derrota de filmes cheios do eco do momento como Três Cartazes à Beira da Estrada ou Lady Bird (que, como The Post, de Spielberg, saiu dos Óscares sem qualquer prémio) duas pequenas grandes vitórias. É a primeira vez que a ficção científica recebe o prémio máximo e é também o primeiro filme com uma protagonista a receber o Óscar desde Million Dollar Baby em 2005.

Os espectadores receberam cachorros-quentes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood na já habitual rábula de aproximação das estrelas aos terráqueos que viam os Óscares num cinema vizinho, mas viram mais mulheres a entregar prémios e a anunciar “um dia novo em Hollywood”, como fez Jennifer Lawrence, do que a recebê-los. Para pôr as coisas em "perspectiva", uma palavra que McDormand usou para pousar o seu Óscar novo em folha no chão e pedir a todas as nomeadas para se levantarem, a sala não se ergueu em peso. E dos 33 premiados da noite só seis foram mulheres. Mas a vencedora prevista do Óscar de Melhor Actriz fez do seu momento um pitch colectivo: “Todas temos histórias para contar e projectos que precisam de financiamento”, lembrou.

Para terminar, Frances McDormand tinha Três Cartazes mas só duas palavras: “inclusion rider”. A internet começou a encher a madrugada de explicações. O termo com que a actriz deixou o palco é uma referência ao peso que um actor muito cobiçado, por exemplo, pode ter na inclusão de cláusulas contratuais que garantam a diversidade num dado projecto - tanto nos bastidores quanto frente às câmaras.

Porque, como lembrou a cerimónia ao longo das suas cerca de quatro horas, Hollywood é o negócio dos sonhos e tem “de dar o exemplo”, como pedira o anfitrião Jimmy Kimmel no seu monólogo de abertura. “Se conseguirmos trabalhar juntos para acabar com o assédio sexual no local de trabalho, as mulheres só terão de lidar com o assédio o tempo todo e em todos os lugares aonde vão”, dissera antes, referindo-se logo a Harvey Weinstein. Paradoxalmente, tanto o criador da temporada de prémios, mercantilizada e agressiva como a conhecemos, quanto o principal responsável pelo foco na igualdade de género nos Óscares deste ano depois de dois anos marcados pela questão racial. A referência mais difícil parecia estar feita e o nome do pária podia ser esquecido. Os discursos não foram todos #MeToo, os pins Time’s Up brilharam nalgumas lapelas mas o movimento do momento estava a guardar-se para o seu próprio espaço.

Um segmento apresentado por Ashley Judd, o primeiro nome na primeira investigação sobre o caso, Salma Hayek, e Annabella Sciorra. As três denunciantes resumiram como “um poderoso coro finalmente está a dizer time’s up”, um tempo que acabou e que promete agora, diz Judd, “igualdade, diversidade, inclusão, interseccionalidade” de causas no âmbito da luta feminista. “Quando Telma e Louise saiu diziam ‘isto muda tudo, vamos ver tantos mais filmes com personagens femininas’”, mas isso não aconteceu, lembrou Geena Davis num vídeo que aliava género, raça e outros temas.

Dezassete anos depois, “este é esse momento”. E, como é o negócio dos sonhos que se joga anualmente na cerimónia-espectáculo dos Óscares, sugeria o actor e argumentista Kumail Nanjiani, e dado o sucesso de filmes como Black Panther ou Mulher-Maravilha, “não o façam porque é melhor para a sociedade e para a representação. Façam-no porque ficam ricos, certo? Vão ser promovidos”. Jordan Peele agradeceu pelo único Óscar de Foge, a sua comédia de terror sobre o racismo da América liberal, a “toda a gente que viu este filme, que comprou um bilhete e que disse a alguém para comprar um bilhete”.

Os Óscares reconheceram grande parte dos premiados da temporada — Allison Janney por Eu, Tonya e Sam Rockwell por Três Cartazes foram os actores secundários; o Churchill de Oldman de A Hora Mais Negra deu a Inglaterra mais um Óscar de Melhor Actor; o Argumento Adaptado foi para James Ivory por Chama-me Pelo Teu Nome; e o prémio de Documentário foi para Icarus, de Bryan Fogel, mas na verdade foi para o Netflix, seu produtor. Por distinguir ficaram Faces Places, de Agnés Varda e JR, ou Last Men in Aleppo. Coco tem o Óscar de Filme de Animação e Dunkirk é o segundo mais premiado, com três Óscares "técnicos".

Encetados e pontuados por um anfitrião que aproveitou os 90 anos dos Óscares para tentar um ambiente televisivo “familiar”, os prémios da Academia distinguiram a história transgénero Uma Mulher Fantástica (Chile) como Melhor Filme Estrangeiro e tiveram no palco a primeira apresentadora transgénero, Daniela Vega. Receberam Kobe Bryant, ex-basquetebolista estrela dos LA Lakers acusado de violação em 2003 como premiado pela curta de animação Dear Basketball, que agradeceu com uma crítica a uma comentadora conservadora, e ouviram as palmas, mas também o rumorejar da sala.

Viram ainda dez activistas a acompanhar Common e Andra Day na interpretação da canção do filme Marshall, cujas rimas iniciais foram do tiroteio de Parkland à solidariedade com o feminismo, o Haiti, Porto Rico ou com os “sonhadores” imigrantes que a Administração Trump pode expulsar — um espelho do mundo de mensagens que a transmissão televisiva planetária queria abarcar, tão dispersos quanto os prémios que distribuiu. As expressões "mudança sísmica" e "noite de statements políticos" já estão a resumir a cerimónia na imprensa anglosaxónica.

Tanto máquina de histórias inspiradoras quanto fabricante de auto-promoção, a diversidade era exigida aos Óscares há anos. Nos últimos três, o pedido assumiu carácter de urgência. Tantos hashtags, tanto tempo depois, cabe ao discurso de Frances McDormand e de Jordan Peele preencher as próximas horas de uma temporada de prémios que, entretanto, já acabou. Mas neste mundo pós-Weinstein ainda há muitos problemas para Hollywood resolver e, como lembrava Lee Daniels no pequeno filme sobre a diversidade, algum do “melhor trabalho vem do tumulto”. “Estamos aqui. Não vamos a lado nenhum.”

