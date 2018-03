Se as actrizes optaram por usar vestidos coloridos na noite dos Óscares, nem por isso se esqueceram do assédio e do abuso sexual e muitas usaram pins, com Elisabeth Moss ou Jane Fonda; e outras fizeram declarações de interesse nos seus discursos como Frances McDormand ou Emma Stone. Emma Watson foi mais longe e fez uma tatuagem no interior do seu braço direito com as palavras "Time's Up". Contudo, o apóstrofe não foi tatuado, o que faz com que a expressão fique com um erro ortográfico.

Recorde-se que antes dos prémios de cinema britânicos, Watson contribuiu com mais de um milhão de euros para um novo fundo Time's Up no Reino Unido, para organizações que combatem o assédio.

A jovem embaixadora das Nações Unidas foi à festa da Vanity Fair e foi fotografada com um vestido de veludo Ralph Lauren e com a sua tatuagem que se crê ser semi-permanente. Caso contrário, terá de fazer um retoque para a corrigir.

