O V. Setúbal somou três pontos cruciais na recepção ao Rio Ave, que venceu por 1-0, em partida da 25.ª jornada da I Liga disputada no Bonfim. O jovem avançado André Pereira, reforço de Janeiro, marcou o golo da vitória praticamente a abrir a segunda parte, concluindo na pequena área um cruzamento de Arnold (48').

Os sadinos somaram a quarta vitória consecutiva em casa, reagindo à goleada sofrida no Bessa, enquanto o Rio Ave compromete as aspirações europeias com a quarta derrota consecutiva na condição de visitante, sublinhando o cenário pouco animador dos últimos seis jogos, em que venceu um e empatou outro.

Enquanto o V. Setúbal deu um pulo para a 13.ª posição, afastando-se dos lugares de despromoção, os vila-condenses apenas beneficiaram do facto de Desp. Chaves, Boavista e Marítimo terem perdido nesta jornada.

