O futebolista italiano Davide Astori, capitão da Fiorentina, foi encontrado morto este domingo num quarto de hotel em Udine. O atleta tinha 31 anos.

A informação foi avançada pelo clube de Florença, que disse através do Twitter que o defesa central sucumbiu a “doença súbita”.

Astori estava convocado para o jogo que decorreria esta tarde, pelas 15h locais (14h em Lisboa), entre a Fiorentina e a Udinese. Os colegas de equipa deram pela sua falta ao pequeno-almoço no hotel onde decorria a concentração anterior ao duelo, acabando por encontrar o futebolista sem vida no seu quarto. Desconhecia-se qualquer problema de saúde em Astori, suspeitando-se que terá sido vítima de uma falha cardíaca súbita.

O encontro foi entretanto suspenso pela liga italiana, tal como os restantes jogos desta jornada, por decisão do comissário da Série A Giovanni Malagò. No Génova-Cagliari, os atletas já estavam a aquecer no relvado quando receberam a notícia, tendo de imediato regressado aos balneários.

Estavam ainda previstos para este dia jogos entre o Milan e o Inter, Atalanta e Sampdoria, Benevento e Verona, Chievo e Sassuolo, e Torino e Crotone.

Multiplicam-se entretanto os votos de pesar de clubes e personalidades do futebol europeu, incluindo do FC Porto, Benfica e Sporting, entre outras formações portuguesas.

Na Fiorentina desde 2015, Astori tinha passado pela Cremonese, Cagliari e a Roma, tendo sido noticiada a intenção do clube de Florença de renovar com o atleta. Astori alinhou 14 vezes pela selecção italiana, tendo marcado o seu único golo internacional no jogo para o terceiro e quarto lugar da Taça das Confederações de 2013, em que os transalpinos derrotaram o Uruguai.

Nascido na Lombardia a 7 de Janeiro de 1987, Astori era casado e tinha uma filha de dois anos.

