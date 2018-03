Música

Três trunfos

PUB

No póquer, ter uma trinca de ases é vítória quase certa. No caso destes concertos, os trunfos estão bem à vista: Gilberto Gil e Gal Costa, figuras de proa do movimento Tropicália, e Nando Reis, dos Titãs. "Três mosqueteiros, três patetas, três poetas da canção". Assim se autodescreve o trio all stars da música brasileira que se juntou para fazer canções de pop-rock tropicalista. Não se espera menos do que full house (casa cheia).

LISBOA Praça de Touros do Campo Pequeno

Dias 9 e 10 de Março, às 22h.

Bilhetes de 40€ a 80€

PORTO Coliseu do Porto

Dia 11 de Março, às 21h.

Bilhetes de 25€ a 80€

PUB

Foto Noite de Reis DR

Teatro

Peças ao Alentejo

La Pasión King Lear, do grupo cubano Teatro D'Dos, abre em Beja, a 8 de Março, a quinta edição daquele que se assume como o maior festival de teatro a sul do Tejo: O FITA - Festival Internacional de Teatro do Alentejo. Além de Cuba e Portugal – representado, por exemplo, pela Noite de Reis de John Mowat e Leonor Keil –, marcam presença artistas de Espanha, Cabo Verde, Guiné, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguai e Brasil. Desdobram-se em espectáculos em dez municípios, incluindo uma extensão inédita a Lisboa. No total, são mais de 40 as sessões programadas pela iniciativa, da responsabilidade da companhia bejense Lendias d’Encantar. Paralelamente, decorrem concertos, sessões de poesia e jantares temáticos proporcionados por elementos das equipas estrangeiras.

ALENTEJO Aljustrel, Beja, Campo Maior, Castro Verde, Elvas, Grândola, Ponte de Sor, Portalegre, Santiago do Cacém, Serpa

De 8 a 18 de Março. Programa completo aqui.

Foto Richard Croft Pete Lacker

Ópera

O rei grego de Mozart

Conhecido por usar de forma inovadora o teatro físico e as artes circenses, o encenador australiano Yaron Lifschitz estreia-se no São Carlos à frente de uma nova produção de Idomeneo, de Mozart. Com libreto de Giambattista Varesco, a ópera em três actos remete para a mitologia grega e centra-se na figura do rei de Creta, no rescaldo da Guerra de Tróia. No papel principal surge o tenor norte-americano Richard Croft, especialista no repertório lírico mozartiano. Caitlin Hulcup, Ana Quintans, Sophie Gordeladze, Marco Alves dos Santos, Bruno Almeida e Rui Baeta completam o elenco vocal. A interpretação é da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Christian Curnyn assegura a direcção musical; José António Tenente, os figurinos.

LISBOA Teatro Nacional de São Carlos

Dias 10, 12, 14 e 16 de Março, às 20h; dia 18 de Março, às 16h.

Bilhetes de 20€ a 70€

Foto Jorge Gonçalves

Teatro

Na linha crime-loucura

Jorge Silva Melo e os seus Artistas Unidos levam à cena um caso que fascinou Marguerite Duras. A partir do seu livro A Amante Inglesa e da tradução de Luís Francisco Rebello, contam essa história de investigação de um crime (real) cujas razões parecem escapar à comum compreensão: uma mulher que mata uma pessoa, a esquarteja e espalha os seus restos mortais por carruagens de comboios. Isabel Muñoz Cardoso, João Meireles e Pedro Carraca dão vida aos personagens d'O Teatro da Amante Inglesa.

LISBOA Teatro da Politécnica

De 7 de Março a 14 de Abril. Terça e quarta, às 19h; quinta e sexta, às 21h; sábado, às 16h e 21h.

Bilhetes a 10€

Foto Modelo de Cidade Cyrille Weiner

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Arquitectura

Cidades projectadas

São inauguradas nos próximos dias várias exposições de arquitectura. Em Lisboa, a Garagem Sul do CCB abre-se a Modelo de Cidade, que analisa e mapeia a obra de renovação de Paris operada no século XIX pelo influente Georges-Eugène Haussmann. No mesmo local, podem ser vistos Desenhos de José Marques da Silva no Atelier Laloux, que incidem sobre os anos de formação em Paris de um dos maiores vultos da arquitectura portuense no início do século XX. E é no Porto que abre, na Biblioteca de Serralves, Construir Lugares, onde estão patentes desenhos, planos e projectos de Manuel Marques de Aguiar. Isto enquanto o Mês da Arquitectura da Maia abre no Fórum da Maia com uma exposição dedicada a João Álvaro Rocha, responsável por estações do metro e complexos de habitação social na Invicta.

LISBOA Centro Cultural de Belém

De 6 de Março a 17 de Junho. Terça a domingo, das 10h às 18h.

Bilhetes a 5€

PORTO Museu de Serralves

De 8 de Março a 27 de Maio. Segunda a sábado, das 10h às 18h.

Bilhetes a 10€

MAIA Fórum da Maia

De 9 a 31 de Março. Terça a domingo, das 9h às 22h.

Grátis

PUB