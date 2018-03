A aplicação de mensagens WhatsApp, uma das mais utilizadas pelo mundo, tenciona começar a notificar os seus utilizadores cada vez que alguém reencaminhar uma mensagem sua para terceiros. O objectivo é que seja mais difícil expôr o conteúdo de uma conversa através da aplicação, reforçando desta forma a privacidade das comunicações, e também combater o spam, escreve o El Mundo.

PUB

Esta nova funcionalidade ainda não foi implementada, mas passará a estar presente em todas as versões posteriores à 2.18.30, diz ainda o jornal espanhol.

Quando estiver disponível para todos os utilizadores, passará a ser exibido um aviso de "mensagem reencaminhada" por cima do balão de diálogo. Também no destino, a mensagem passará a ter um aspecto ligeiramente diferente, para que o outro utilizador saiba que se trata de uma mensagem reencaminhada e não de algo escrito no momento por quem a envia.

PUB

Esta nova funcionalidade do WhatsApp é idêntica a uma nova notificação anunciada há pouco por uma outra rede social, o Instagram. Nesta aplicação, os utilizadores passarão a ser notificados sempre que alguém tirar uma captura de ecrã do conteúdo das suas "histórias" (imagens ou vídeos partilhados que só estão disponíveis durante um certo período de tempo).

PUB