Uma mulher foi hoje encontrada morta junto às rochas na avenida Bento Gonçalves, no Barreiro, disse este sábado à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

PUB

O alerta foi dado poucos minutos depois das 21h, com a indicação de uma queda de uma pessoa à avenida Bento Gonçalves, no Barreiro, disse a mesma fonte, adiantando o "óbito foi declarado" com a chegada ao local de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro. Desconhecem-se as causas da morte e a idade da vítima.

"O corpo já foi retirado do local", adiantou fonte do CDOS de Setúbal. No local estiveram os Bombeiros do Barreiro Sul e Sueste, o Serviço Municipal de Protecção Civil, Polícia Marítima e a PSP.

PUB

PUB