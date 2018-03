O frio da Sibéria que esta semana surpreendeu a Europa provocou mortes, estragos e contratempos mas também uma animação inesperada nalgumas cidades. Foi o caso de Amesterdão, onde os canais, transformados em gelo, serviram de pista para os patinadores mais entusiastas.

PUB

Nem todos precisaram de patins para desfrutar da sensação de percorrer os canais gelados, como se vê nas fotografias partilhadas. Há os que patinam e os que caminham onde habitualmente passam barcos na água. Pela primeira vez em seis anos, o gelo tornou-se suficientemente robusto para suportar o peso de dezenas de pessoas, escreve o Guardian.

O jornal britânico acrescenta que, no resto da Europa, o frio extremo dos últimos continuou neste sábado a causar estragos no rasto de destruição de ventos fortes, chuva e neve. As condições climatéricas melhoraram de forma ligeira, entre sexta-feira e sábado. Porém, as temperaturas continuaram abaixo de zero em muitas regiões causando perturbações e atrasos consideráveis nas estradas, estação de comboios e aeroportos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na Grã-Bretanha, a previsão era para uma ligeira subida das temperaturas. Em França, onde a perspectiva era de chuva para o fim-de-semana, morreram nove pessoas, quatro das quais numa avalanche nos Alpes.

No conjunto da Europa, foram até agora registadas 60 mortes, resultantes do frio e do clima da última semana, 23 dos quais na Polónia, sete na Eslováquia, seis na República Checa e cinco na Lituânia, além das nove em França, e de várias mortes em Espanha, Itália, Roménia, Sérvia, Eslovénia, Suécia, Noruega, Grã-Bretanha e Holanda.

Os termómetros desceram aos 40 graus Celsius negativos na Suíça, refere ainda o Guardian, que acrescenta que um manto de neve cobriu algumas praias do Mediterrâneo.

PUB