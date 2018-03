O Sp. Braga alcançou, até agora, o resultado mais robusto da 25.ª jornada, ao golear fora de portas o Estoril, por 0-6. Um resultado que permite aos minhotos aproximarem-se do terceiro lugar (estão agora a quatro pontos do Sporting) e que torna ainda mais negro o cenário dos "canarinhos" na Liga.

PUB

Wilson Eduardo abriu o activo logo aos 7', o Estoril reagiu e ainda chegou ao empate, mas o golo acaboi por ser anulado com recurso ao videoárbitro. Apesar da boa resposta dos anfitriões, a noite era claramente dos minhotos. Perto do intervalo, Paulinho elevou para 0-2 (44') e Ricardo Horta marcou logo a seguir (45').

Com 0-3 ao intervalo, o Estoril ainda esboçou uma reacção, mas foi muito ineficaz na finalização, ao contrário do Sp. Braga. Paulinho bisou aos 680, aos 77' foi a vez de Fábio Martins juntar o nome à lista dos marcadores e, à semelhança do que acontecera nos primeiros 45 minutos, Ricardo Horta voltou a marcar ao cair do pano.

PUB

Depois do 3-0 do Feirense ao Boavista e do 5-0 do Benfica ao Estoril, foi um sábado recheado de golos. Um sábado com mais uma má notícia para o Estoril, que corre o risco de ser ultrapassado no domingo pelo Moreirense e cair para o último lugar da tabela.

PUB