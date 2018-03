Em Itália, continua emocionante a luta a dois pelo título entre o Nápoles e a Juventus. A equipa de Turim, que conquistou os últimos seis campeonatos, sofreu muito em Roma para vencer a Lazio, com um golo solitário de Paulo Dybala em cima do apito final.

PUB

Já os napolitanos, também frente a um adversário da capital, no caso a Roma, fraquejaram em casa e foram surpreendentemente goleados, por 4-2, mantendo a liderança, mas agora apenas com um ponto de vantagem e com mais um jogo disputado do que a Juve.

PUB