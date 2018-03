Um novo recorde pessoal em pista coberta não chegou para Nelson Évora ir além da medalha de bronze no triplo salto dos Mundiais de pista coberta que decorrem em Birmingham, no Reino Unido. O saltador português fez uma marca de 17,40m, ficando a um centímetro do brasileiro Almir dos Santos, e a três do norte-americano Will Claye.

Dez anos depois de ter conquistado o bronze, também em pista coberta, em Valência, Nelson Évora repetiu o lugar no pódio nestes Mundiais. O português de 33 anos, campeão europeu em pista coberta, título conquistado em 2017 em Belgrado, estabeleceu um novo recorde nacional e pessoal, mas isso não bastou.

Nelson Évora faz o melhor salto da primeira ronda, com 17,14m – foi o único saltador a superar a marca dos 17 metros. Na terceira ronda de saltos, o atleta português fez 17,40m, na altura a melhor marca mundial do ano, que lhe valeu a liderança do concurso.

Porém, na quarta ronda de saltos, onde já só marcaram presença os oito melhores da final, o vice-campeão mundial e olímpico Will Claye saltou a 17,43m, relegando Évora para a segunda posição. O português faz um ensaio a 17,25m. E, na quinta ronda de saltos, o brasileiro Almir dos Santos faz 17,41m, superando Évora por um centímetro. O português caiu para o terceiro lugar, que já não melhoraria.

