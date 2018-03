A Protecção Civil registou 1157 ocorrências em dois dias, entre as 18h de terça-feira e as 20h de quinta-feira, devido às intempéries que se fazem sentir em Portugal. Os dados da Protecção Civil dizem respeito apenas ao território continental. Para as próximas horas, a agitação marítima é uma das principais preocupações das autoridades.

"A situação ao longo da noite foi mais tranquila do que durante a tarde, com uma diminuição das ocorrências. Até às 20h de quinta-feira foram registadas 1157 ocorrências, sobretudo quedas de árvores, limpezas de vias devido à queda de neve, quedas de estruturas e inundações, incluindo alguns galgamentos costeiros", disse fonte da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

Lisboa foi o distrito com mais ocorrências, registando 179, enquanto Viseu teve 167 e Faro 132. "Até ao momento temos um ferido, uma mulher de 37 anos, em Beja, que foi atingida pela queda de uma tenda devido ao vento forte e foi transportada para o hospital em estado grave", explicou.

A ANPC vai continuar em alerta até às 20h de sexta-feira, com a agitação marítima a ser uma das principais preocupações para as próximas horas.

"A agitação marítima mantém-se, com a intensidade e energia das ondas a ser elevada. São esperadas ondas que podem ir até aos cinco ou seis metros e provocar danos ou cortes de vias", explicou. Segundo a mesma fonte, a ANPC está a acompanhar a situação com "especial atenção".

"Estamos no terreno, a monitorizar a situação e a vigiar. A preia-mar vai ocorrer entre as 2h30 e as 3h30 e as zonas de Almada, Cascais e Oeiras são as que podem trazer mais problemas", explicou.

