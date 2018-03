O diário espanhol El País traça uma imagem muito negativa dos dirigentes do futebol português, especialmente os do Benfica, FC Porto e Sporting, num artigo publicado nesta sexta-feira. O artigo começa por dizer que “provavelmente não há no mundo um país com futebolistas mais pacíficos e dirigentes mais violentos”. “Falamos de Portugal.”

PUB

“Além de conhecerem o caminho para seus estádios, os três presidentes também conhecem bem a sede dos tribunais. O último foi o do Benfica, Luis Filipe Vieira, por alegada lavagem de dinheiro; antes tinha sido o do Porto, Pinto da Cosa, por associação criminosa; Bruno de Carvalho por tráfico de influências. Eles [os processos] tendem a não dar em nada, mas servem para aquecer os lobbies de ambos os lados”, escreve Javier Martin del Barrio, correspondente do El País em Portugal.

O jornalista lembra também palavras do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, num recente artigo de opinião, publicado nos três diários desportivos publicados em Portugal: “A constante crítica à arbitragem é imprópria de um país civilizado. (…). Estas críticas, muitas vezes vindas de dirigentes com as mais altas responsabilidades, potenciam o ódio e a violência. (…) Existem sinais de alarme no futebol português.”

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O texto desta sexta-feira está disponível na página online do El País, com o título “Os incendiários do futebol português”. Nele são citados diversos episódios que envolvem presidentes de diversos clubes, com destaque para as recentes declarações de Bruno de Carvalho, feitas após a assembleia geral em que teve o apoio de larga maioria dos sócios presentes. Declarações que mereceram muitas críticas, como por exemplo do Sindicato dos Jornalistas, que acusou o dirigente leonino de tentar condicionar a liberdade de informação em Portugal.

São também relatados confrontos entre claques – sugerindo-se diversas vezes no artigo que a violência é instigada pelos dirigentes – e aborda-se o caso dos emails do Benfica (revelados pelo Porto Canal) e as consequências judiciais que está a ter.

“Portugal vive o melhor momento da sua história futebolística: campeão europeu de futebol e de futsal e com as maiores estrelas do mundo, Cristiano e Ricardinho. Os problemas não são nos relvados, os sarilhos do futebol português, nascem, crescem e multiplicam-se noutros palcos”, conclui o artigo.

PUB