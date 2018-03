Uma afirmação de força de Juan Miguel Echevarría, uma marca de nível mundial para a experiente Murielle Ahouré e, numa perspectiva estritamente nacional, um oitavo lugar para Lecabela Quaresma. Este é o resumo do segundo dia dos Mundiais de pista coberta que se desenrolam em Birmingham, Inglaterra, e que terão no sábado em acção os dois portugueses com mais aspirações: Nelson Évora e Tsanko Arnaudov.

Foi a fechar o programa desta sexta-feira que se deu o resultado de maior valia, com uma “dobradinha” para a Costa do Marfim nos 60m femininos. Murielle Ahouré e Marie Josée Ta Lou arrebataram os dois primeiros lugares e o triunfo de Ahouré valeu-lhe a sexta melhor marca de sempre na distância (6,97s) e o melhor registo do ano. O suficiente para deixar para trás as jamaicanas, num quadro em que o último lugar do pódio foi preenchido pela suíça Mujinga Kambundji.

Resultados Comprimento (M)

1. Juan Echevarría (Cuba): 8,46m

2. Luvo Manyonga (África do Sul): 8,44m

3. Marquis Dendy (EUA): 8,42m

Peso (F)

1. Anita Márton (Hungria): 19,62m

2. Danniel Thomas-Dodd (Jamaica): 19,22m

3. Lijiao Gong (China): 19,08m

60m (F)

1. Murielle Ahouré (Costa do Marfim): 6,97s

2. Marie-Josée Ta Lou (Costa do Marfim): 7,05s

3. Mujinga Kambundji (Suíça): 7,05m

Graças a esta dupla prestação, a Costa do Marfim tornou-se a inesperada líder no quadro de medalhas, seguida de Cuba e Grã-Bretanha. Os cubanos, de resto, beneficiaram da medalha de ouro arrecadada por uma das sensações do evento, o jovem e muito talentoso Juan Miguel Echevarría, que se tornou o líder do salto em comprimento de 2018, com um ensaio a 8,46m.

Aos 19 anos, Echevarría assume-se como o mais jovem campeão mundial indoor de sempre e atesta a incrível continuidade da escola cubana de saltos. A dois centímetros do vencedor, ficou o sul-africano Luvo Manyonga, com novo recorde de África, e a quatro o norte-americano Marquis Dendy.

No peso feminino, também houve uma melhor marca mundial do ano, assinada pela húngara Anita Martón, juntou, em Birmingham, o título mundial ao de campeã europeia, obtido no ano passado. Seguiram-se, no pódio, a jamaicana Danniel Thomas-Dodd (que arrecadou a primeira medalha de sempre para o país em concursos realizados em pista coberta) e a chinesa Li Jao Gong, a campeã mundial ao ar livre, em Londres2017.

Entre os portugueses, a estreia no certame teve uma boa notícia. Lecabela Quaresma alcançou o oitavo lugar no final do pentatlo, com nova melhor marca nacional da época: mostrou sempre regularidade, com a sua posição a variar entre o oitavo e o 10.º lugares, e totalizou 4.424 pontos. Um resultado muito próximo do que conseguiu no ano passado, quando foi sétima no Europeu de Belgrado, com 4.444 pontos.

Bem menos inspiradas estiveram Lorène Bazolo, que não foi além da 34.ª posição nos 60 metros, e Cátia Azevedo, 29.ª nos 400 metros, prestações que não lhes permitiram passar da primeira ronda.

No sábado, será o dia das grandes decisões para a comitiva portuguesa, com Tsanko Arnaudov a entrar em acção no peso ao final da manhã e Nelson Évora a surgir, à tarde, como um dos favoritos às medalhas no triplo salto.

