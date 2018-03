A análise dos principais lances do clássico que opôs FC Porto e Sporting, no arranque da 25.ª jornada da Liga.

17’

Doumbia caiu na área em lance com Dalot, no qual o contacto que existiu não parece condizente com a posterior queda. O toque de pernas entre Doumbia e Dalot parece ser forçado pelo marfinense. As dúvidas que o lance encerra justificam, assim, a decisão de nada sancionar.

60’

Fábio Coentrão empurrou um maqueiro na procura de apanhar a bola junto à linha lateral e, provavelmente, porque este tentou esconder a mesma retardando o recomeço de jogo. Esta acção do jogador do Sporting era merecedora de cartão amarelo por comportamento antidesportivo. A decisão de “expulsar” os maqueiros (um por esconder bola e outro por empurrar Coentrão) é correcta e está de acordo com o que determinam as Leis de Jogo.

63’

Marega caiu na área do Sporting em lance com Coates. Existe contacto de braços entre os dois jogadores, mas sem infracção de qualquer um deles. Marega caiu quando desistiu do lance. Artur Soares Dias estava muito perto e avaliou bem o lance. Sem penálti.

Avaliação global

Artur Soares Dias adoptou um critério largo, que beneficiou a velocidade do jogo. Decidiu bem os lances capitais nas áreas. Disciplinarmente, actuou de forma a proteger a integridade física dos jogadores e a ter sempre o jogo controlado. Uma excelente arbitragem.

