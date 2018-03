Já sabemos que o athleisure é cada vez mais uma tendência e, no ano que terminou, ficou confirmado que, nos EUA, a importação de leggings ou yoga pants, como também são conhecidas, subiu, ultrapassando, pela primeira vez a importação de calças de ganga.

De acordo com dados do US Census Bureau, citados pelo Quartz, as importações de gangas diminuiu 3,9% por ano, desde o seu pico em 2010. Ao passo que as calças de malha elásticas continuam a aumentar em média 25,7% por ano.

Estas podem ser usadas em diversas ocasiões, as mais habituais prendem-se com momentos de lazer ou de exercício físico, mas também podem ser vestidas para sair à noite ou mesmo para trabalhar. Fizemos uma selecção que pode ver na fotogaleria em cima.

